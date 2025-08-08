PM prende homem suspeito de furtar ferramentas e vender em ferro-velho em São Carlos

Um homem foi detido na tarde desta quinta-feira (7) suspeito de furtar ferramentas de uma residência no Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos, e vender os objetos em um ferro-velho na Avenida Morumbi.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 16h35, equipes da Ronda Escolar realizavam apoio na saída de alunos da Escola Jesuíno de Arruda quando receberam, via Copom, a informação de um furto em andamento em uma lanchonete . Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o suspeito já havia sido detido na Rua Elias Arsênios pela vítima, com apoio de equipes da Rocam e da viatura 22-1149.

A vítima relatou que o homem teria pulado o muro de sua residência e furtado ferramentas que estavam na área externa. Em seguida, ele teria vendido os itens para um ferro-velho. No local, a responsável pelo estabelecimento confirmou a compra das ferramentas e as entregou aos policiais.

O suspeito, de 22 anos, que já possui antecedentes pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal), foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Após ser ouvido pelo delegado plantonista, ele foi liberado.

As ferramentas foram devolvidas ao proprietário.

