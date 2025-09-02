(16) 99963-6036
PM prende homem com moto adulterada no Centro de São Carlos

02 Set 2025 - 08h47Por Da redação
Na madrugada desta terça-feira (2), um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar no cruzamento das ruas Dona Alexandrina e XV de Novembro, na região central de São Carlos. Ele conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Start, de cor cinza, com sinais de adulteração no chassi e no motor.

De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem aconteceu após a moto ser identificada pelo sistema de monitoramento com possível irregularidade. Durante a vistoria, os policiais constataram que os números de identificação estavam raspados e substituídos, além da ausência da etiqueta original do veículo. A placa que estava instalada também apresentava indícios de clonagem.

No momento da abordagem, o motociclista estava acompanhado de uma adolescente de 17 anos. A jovem foi entregue à mãe, acionada pelos policiais. Já o condutor relatou ter adquirido a motocicleta em São Paulo por R$ 7,5 mil, negociada por meio de uma plataforma digital, mas não apresentou comprovação documental.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do Código Penal). A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio municipal para perícia da Polícia Científica.

Após os trâmites legais no Plantão Policial, o suspeito foi recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde passará por audiência de custódia.

