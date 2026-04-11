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sábado, 11 de abril de 2026
Segurança

PM prende dois homens e apreende adolescente por uso de notas falsas em São Carlos e região

11 Abr 2026 - 09h11Por Da redação
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PM prende dois homens e apreende adolescente por uso de notas falsas em São Carlos e região - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Na noite desta sexta-feira (10), policiais militares da ROCAM prenderam dois homens e apreenderam um adolescente envolvidos em um esquema de utilização de notas falsas para a compra de aparelhos celulares nas cidades de São Carlos, Matão e Araraquara.

De acordo com informações, a equipe realizava patrulhamento quando iniciou acompanhamento a uma motocicleta suspeita. Após a abordagem, os policiais constataram que os ocupantes estavam utilizando dinheiro falsificado para adquirir celulares em diferentes municípios da região.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Araraquara, onde a ocorrência foi apresentada.

Por se tratar de menor de idade, o adolescente foi posteriormente apresentado no CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos pela equipe da ROCAM e, após os procedimentos, foi liberado e entregue aos seus genitores.

Já os dois indivíduos permaneceram presos, à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância da atenção redobrada por parte de comerciantes ao receber cédulas, especialmente em negociações de maior valor, como forma de evitar prejuízos.

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