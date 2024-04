PM prende acusado de tráfico de drogas em Dourado

SIGA O SCA NO

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram um acusado de tráfico de drogas, de 18 anos, por volta das 20h15, no cruzamento das ruas Vicente Lozano com a João Paloschi, no Jardim Dourado II, em Dourado.

Os PMs flagraram dois homens em atitude suspeita. Um deles tentou a fuga ao ver a viatura se aproximar e tentar entrar em uma casa. Porém, foi abordado.

Após questionar um homem de 38 anos, ele disse que estaria comprando dois pinos com cocaína. Já o segundo envolvido, de 18 anos, estaria com 9 pinos da mesma droga e R$ 58,25. Na casa, em um cômodo, foram encontrados mais 47 pinos com cocaína, além de R$ 100.

Questionado, o acusado confessou o tráfico de drogas e posteriormente foi encaminhado à CPJ, em São Carlos, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

