PM localiza moto roubada no Cidade Aracy; adolescente é detido

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Moto roubada foi apreendida pela PM na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Uma moto, produto de roubo ocorrido no dia 27 de março, na rua Fábio José Fiochi, no Jardim Medeiros, foi recuperada por policiais militares na tarde desta quinta-feira, 10, no Cidade Aracy. Um adolescente de 16 anos foi detido.

A moto foi roubada de uma mulher que iria entrar na garagem de sua casa. Mediante ameaças de morte, uma dupla levou sua moto.

Nesta quinta, os PMs patrulhavam o Cidade Aracy 2 e na rua José Galucci, notaram que havia uma moto sem a placa e suspeitos no seu entorno. Os policiais optaram pela abordagem e rapidamente os desconhecidos tentaram colocar a moto dentro de uma casa.

Mesmo assim os PMs fizeram a abordagem e um adolescente de 16 anos teria se apresentado como proprietário. Questionado, disse que teria comprado a moto por R$ 1,5 mil e dois iPhones. Nos próximos dias iria desembolsar ainda mais R$ 2,5 mil.

Os PMs realizaram então pesquisas via numeração do chassi e motor e constou que o veículo seria roubado. Diante dos fatos o infrator foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe e a moto, apreendida.

Leia Também