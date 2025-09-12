(16) 99963-6036
sexta, 12 de setembro de 2025
Segurança

PM prende jovem após furtos em residências no Centro de São Carlos

12 Set 2025 - 08h43Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (12), um jovem de 18 anos acusado de praticar furtos em duas residências localizadas na região central de São Carlos.

De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito foi flagrado por moradores de um prédio na Rua Major José Inácio, quando invadiu o quintal de um casal de idosos. No local, ele pulou o muro e subtraiu uma parafusadeira, ferramentas e fios.

Na sequência, o indivíduo se deslocou até uma casa desocupada para locação, situada na Rua 9 de Julho, onde também pulou o muro e furtou a fiação elétrica.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e, com as características repassadas, iniciou patrulhamento pelas imediações. O suspeito foi localizado na Rua Episcopal, próximo à Catedral, em posse dos objetos furtados.

Diante dos fatos, o jovem foi detido e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, permanecendo à disposição da Justiça.

