PM, GM, Visam e Fiscalização realizam operação em depósito de sucatas

A Polícia Militar com apoio da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária (Visam) e do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação de Desenvolvimento Urbano, realizou nesta segunda-feira, 13, uma operação para coibir ilícitos penais e administrativos em comércios de depósito de sucatas em várias regiões da cidade. Os fiscais também eliminaram possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika, entre outras arboviroses.

As equipes realizaram vistorias em quatro estabelecimentos com denúncias de receptação de produtos e fiação furtados. Os militares também verificam a ficha criminal dos proprietários e possíveis ilícitos penais no local. Todos os produtos tiveram a procedência penal verificada.

O Departamento de Fiscalização verificou a documentação e regularidade dos referidos comércios. Em dois estabelecimentos foram encontrados indícios de irregularidades sanitárias e os responsáveis foram notificados pela Vigilância Sanitária a realizar as adequações.

A supervisora da Vigilância Sanitária, Maria Fernanda Cereda, disse que além das fiscalizações, ocorreu uma ampla orientação sobre a gestão adequada de resíduos.

Para o diretor do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Rodolfo Penela, a junção de forças entre a Polícia Militar e os órgãos do município foi importante para o sucesso da fiscalização. “A operação tem como objetivo coibir a utilização inadequada desses estabelecimentos e coibir focos de dengue nesse período de emergência na saúde pública. O trabalho integrado com a PM e GM é fundamental”, finalizou Penela.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, estas ações serão intensificadas para coibir furtos de fiação e cabos na cidade.

Durante a operação, 3 estabelecimentos foram notificados por irregularidade administrativas e 2 notificados por irregularidades sanitárias.

