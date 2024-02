PM, GM, Visam e fiscalização realizam operação em depósito de sucatas

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

A Polícia Militar com apoio da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária (VISAM) e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação de Desenvolvimento Urbano, realizou na manhã desta segunda-feira (26/02), uma operação para coibir ilícitos penais em comércios de ‘ferros-velhos’.

Os policiais militares, guardas municipais e os fiscais municipais realizaram vistorias em quatro estabelecimentos com denúncias de receptação de produtos e fiação furtados.

De acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, a novidade dessa operação foi a realização das vistorias logo no início da manhã. “A operação começou pontualmente às 6h desta segunda-feira devido as denúncias de receptação de produtos ilícitos nesse horário, porém não foram constatadas irregularidades administrativas”.

Somente esse ano já foram realizadas duas operações em depósitos de sucatas programadas no Gabinete de Gestão Integrada (GGI-M), com objetivo de verificar o cumprimento da legislação municipal em vigência, que disciplina o funcionamento de ferros velhos.

O secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, disse que as operações nesses estabelecimentos comerciais são realizadas periodicamente para coibir furtos de fiação e cabos na cidade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também