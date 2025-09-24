PM flagra jovem armado em carro no Jardim Embaré

Revólver apreendido - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (24), um jovem de 21 anos acabou atrás das grades após ser flagrado com um revólver calibre .32 no Jardim Embaré, em São Carlos.

A prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima repassada pelo Copom, informando que o motorista de um Ford Ka azul estaria circulando armado pela região. Os policiais foram até a Rua Syllas da Silva Rosa e surpreenderam o suspeito ao lado do veículo.

Questionado, o rapaz acabou confessando que a arma estava dentro do carro. Durante a vistoria, a equipe encontrou o revólver escondido debaixo do banco, municiado com três cartuchos intactos.

Em pesquisa, os policiais descobriram que o jovem já tinha passagens anteriores por porte ilegal de arma de fogo e também por roubo.

Ele foi conduzido à CPJ de São Carlos e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça.

