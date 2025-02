PM fecha "biqueira" no Jacobucci

Durante uma operação realizada pelo 1° Pelotão de Força Tática e ROCAM no bairro Jacobucci, em local conhecido pelo tráfico de drogas, policiais cercaram um estabelecimento que funcionava como fachada de um depósito de bebidas.

No momento da abordagem, um homem foi flagrado tentando adquirir entorpecentes pela janela do local. Ao perceber a presença das viaturas, uma mulher que estava no interior do imóvel fechou rapidamente a janela, impedindo o acesso dos policiais. Após negociação, a porta foi aberta, e a equipe encontrou diversos tipos de drogas e uma quantia em dinheiro.

A mulher confessou que realizava tráfico de drogas no local. A perícia foi acionada e, após os procedimentos, ambos foram conduzidos ao CPJ. O delegado de plantão registrou a ocorrência como tráfico de drogas. A suspeita permaneceu presa, enquanto o comprador foi liberado.

Apreensões:

33 porções de Dry

1 porção de Ice

44 porções de Crack

234 porções de Cocaína

23 porções de Maconha

23 porções de Colombia

2 celulares

1 DVR

1 balança de precisão

Anotações do tráfico

R$ 1.089,75 em dinheiro

