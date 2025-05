PM encontra sete carros furtados em mata na região do Antenor Garcia

Veículos na mata - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (2), uma equipe de RPM da 2ª Companhia do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), em patrulhamento com base em informações recebidas, localizou sete veículos com queixa de furto em uma área de mata de difícil acesso, situada entre os bairros Antenor Garcia e Jardim Zavaglia, em São Carlos.

Os policiais se dirigiram até o local indicado e, após buscas, encontraram os veículos, alguns já com sinais de desmanche. A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para os devidos procedimentos. Todos os automóveis foram posteriormente restituídos aos proprietários.

Confira a lista dos veículos localizados e as datas dos respectivos furtos:

Gol queimado – furto em 05/04

Gol verde – furto em 21/04

Gol verde – furto em 14/04

Gol chumbo – furto em 09/04

Gol prata – furto em 25/04

Uno chumbo – furto em 19/04

Gol quadrado prata – furto em 01/05 (nenhum item foi levado do interior do veículo)

A Polícia Militar segue em diligência para identificar os responsáveis pelos furtos e pela ocultação dos veículos na área.

Leia Também