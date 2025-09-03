(16) 99963-6036
quarta, 03 de setembro de 2025
Segurança pública

PM divulga balanço de ocorrências em agosto na área da 3ª Companhia

03 Set 2025 - 14h38Por Da redação
Sede da 3&ordm; Cia - Crédito: Porto Ferreira HojeSede da 3º Cia - Crédito: Porto Ferreira Hoje

O Comando da 3ª Companhia do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), responsável pelos municípios de Porto Ferreira, Descalvado e Santa Rita do Passa Quatro, divulgou nesta semana o balanço das ações realizadas no mês de agosto de 2025.

De acordo com os dados, 1.947 pessoas foram abordadas durante as operações, o que resultou em seis prisões em flagrante e na captura de 15 procurados pela Justiça. Além disso, os policiais apreenderam duas armas de fogo e 491 gramas de drogas.

No combate a ilícitos relacionados ao trânsito e à criminalidade, os militares também abordaram 930 veículos em diferentes pontos da área de atuação da Companhia.

