PM divulga balanço de ocorrências em agosto na área da 3ª Companhia

Sede da 3º Cia - Crédito: Porto Ferreira Hoje

O Comando da 3ª Companhia do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), responsável pelos municípios de Porto Ferreira, Descalvado e Santa Rita do Passa Quatro, divulgou nesta semana o balanço das ações realizadas no mês de agosto de 2025.

De acordo com os dados, 1.947 pessoas foram abordadas durante as operações, o que resultou em seis prisões em flagrante e na captura de 15 procurados pela Justiça. Além disso, os policiais apreenderam duas armas de fogo e 491 gramas de drogas.

No combate a ilícitos relacionados ao trânsito e à criminalidade, os militares também abordaram 930 veículos em diferentes pontos da área de atuação da Companhia.

