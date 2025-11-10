PM detém homem acusado de tráfico de drogas após ocorrência de violência doméstica

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (10), a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência inicialmente irradiada via Copom como caso de violência doméstica, em um condomínio localizado na Avenida Gregório Aversa, no bairro Recreio São Judas Tadeu, em São Carlos.

Ao chegarem pelo local, os policiais se depararam com a porta da residência quebrada e vidros estilhaçados, além de marcas de sangue no chão, o que motivou a entrada da equipe, acreditando que poderiam haver vítimas feridas no interior do imóvel.

Durante a averiguação, os policiais localizaram apenas um homem, de 27 anos, no quarto da casa. No entanto, ao realizarem uma varredura, encontraram diversos materiais utilizados para o preparo e embalo de drogas, entre eles uma prensa hidráulica, liquidificador, balança de precisão, potes, bandejas e uma quantidade de maconha.

Questionado, o indivíduo afirmou que os entorpecentes pertenceriam à sua esposa, com quem teria discutido antes dela deixar o local. Apesar da versão apresentada, ele foi detido e conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão.

O suspeito permaneceu à disposição da Polícia Civil.

