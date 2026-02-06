PM de São Carlos participa de ocorrência que terminou de grande apreensão de drogas em Ubatuba

Crédito: divulgação

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (5), por volta das 15h59, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina. Um dos componentes da equipe é o Cabo Neto, do 38º Batalhão de São Carlos que está no litoral participando da operação Verão.

De acordo com a ocorrência, os policiais trafegavam pela Avenida Governador André Sodré, em uma região já conhecida pela recorrente prática de tráfico de entorpecentes, quando avistaram uma motocicleta transitando na contramão. Ao perceber a presença da viatura, o condutor demonstrou nervosismo e mudou bruscamente de direção, entrando em uma via próxima, o que motivou o acompanhamento e a abordagem.

O homem foi interceptado em frente a um imóvel na Rua Dr. Artur de Lucas, endereço indicado por ele como residência. Diante das circunstâncias — local conhecido pelo tráfico, infração de trânsito, mudança repentina de trajeto e comportamento suspeito — os policiais realizaram busca pessoal, encontrando uma porção de substância esverdeada com características semelhantes à maconha, armazenada em uma pochete.

Durante a abordagem, os agentes perceberam forte odor de maconha vindo do interior da residência. Questionado, o suspeito confirmou a existência de mais entorpecentes no local e autorizou a entrada da equipe policial. No interior do imóvel, foram encontradas diversas porções de drogas de diferentes tipos, além de materiais utilizados para fracionamento e embalagem.

Diante do flagrante e da quantidade de entorpecentes apreendida, foi solicitado apoio de outras equipes para garantir a segurança da ação e a preservação da ocorrência. O suspeito, a motocicleta, as drogas e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Plantão Policial.

A autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas e adotou as medidas legais cabíveis.

Leia Também