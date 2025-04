PM de Ibaté realiza operação contra bicicletas motorizadas

A Polícia Militar do Estado realizou neste sábado (12) a Operação Cavalo de Aço nos bairros Jardim Popular, Jardim Cruzado e região central de Ibaté. A ação contou com equipes do Radio Patrulhamento com Moto e Radio Patrulhamento da 1ª Companhia do 1º Pelotão.

Com início às 13h, a operação teve como foco principal a fiscalização de motocicletas, motonetas e ciclomotores em situação irregular, além de veículos com escapamentos barulhentos que vinham causando transtornos à população.

Durante a operação, foram recolhidos quatro ciclomotores, duas motocicletas e um veículo de quatro rodas. Ao todo, 6 condutores foram flagrados dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e 1 motorista foi abordado com a habilitação vencida.

A ação resultou na lavratura de 24 Autos de Infração de Trânsito, reforçando o compromisso da Polícia Militar com a segurança viária e o bem-estar da comunidade local.

Leia Também