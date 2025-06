PM apreende simulacro de arma de fogo no Santa Felícia

Compartilhar no facebook

Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (23), após ser abordado com um simulacro de arma de fogo no Santa Felícia, em São Carlos. O episódio ocorreu por volta das 20h, quando a PM foi acionada para verificar uma denúncia de um indivíduo que poderia estar portando arma em via pública.

Ao chegar ao local indicado, a equipe encontrou o suspeito próximo a uma motocicleta e realizou a abordagem. Durante a revista pessoal, foi localizada sob a camiseta do homem uma parte de simulacro de arma de fogo do tipo pistola, armazenada em um coldre de polímero.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, o indivíduo — que aparentava estar embriagado — não soube informar o motivo de portar o simulacro. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e teve o simulacro apreendido pela Polícia Civil.

A autoridade policial determinou a apreensão do simulacro e liberou o suspeito.

