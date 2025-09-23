PM apreende pistola durante abordagem veicular na região do Broa

Arma apreendida - Crédito: SCA

A Polícia Militar de Itirapina, realizou neste sábado (20) a apreensão de uma arma na região da represa do Broa.

Durante patrulhamento ostensivo, as equipes receberam informações sobre veículos que transitavam em comboio em direção ao Balneário Santo Antônio, levantando suspeitas. Em determinado ponto da via, foi feita a abordagem a um automóvel.

Na busca veicular, os policiais localizaram uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, carregada com 12 munições, além de outro carregador com 6 munições intactas, totalizando 18 munições. O armamento estava no console do veículo e em desacordo com a legislação vigente, configurando porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O condutor foi detido e conduzido ao Distrito Policial de Rio Claro, onde a prisão em flagrante foi ratificada. A arma e os carregadores foram apreendidos.

