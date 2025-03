PM apreende objetos ligados ao trÃ¡fico de drogas no CDHU

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Material apreendido foi apresentado na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de tráfico de drogas e ao chegarem no bloco 1 do CDHU na Vila Isabel, por volta das 9h47 desta quinta-feira, 13, um homem ao perceber a presença da equipe policial abriu a porta de um dos apartamentos e fugiu.

No apartamento em que o suspeito saiu, foi constatado pela porta que ficou aberta, apetrechos para o preparo e venda de drogas, além de chave e documentos de um carro, celular e documentos de uma pessoa. Todos os objetos foram apreendidos e encaminhados à CPJ.

Leia Também