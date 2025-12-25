PM apreende motocicleta com placa irregular e numeração suprimida

Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (24), em Ribeirão Bonito (SP), durante patrulhamento de rotina realizado na Rua Eduardo Picolo, na região central da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais visualizaram um condutor circulando sem capacete e decidiram realizar o acompanhamento. A abordagem aconteceu quando a motocicleta foi estacionada em frente a uma residência.
Durante a verificação, foi constatado que a placa TJO4F00 não correspondia ao veículo abordado. Segundo a consulta, a placa pertence a uma motocicleta Honda CG 160, ano 2022, registrada no município de Rincão (SP). O veículo abordado, no entanto, trata-se de uma Honda 125, cor vermelha.
Ainda conforme o registro policial, foi verificado que a numeração do chassi e do motor estavam suprimidas, o que configura irregularidade grave. O condutor não ofereceu resistência durante a abordagem.
A motocicleta foi apreendida e encaminhada para os procedimentos legais. O caso foi registrado como localização/apreensão de veículo e será apurado pela Polícia Civil.