PM apreende moto adulterada na rotatória do shopping

Um jovem de 20 anos foi detido na madrugada deste sábado (02), após ser flagrado em posse de uma motocicleta adulterada, na Avenida Francisco Pereira Lopes, na rotatória do shopping.

Uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento pela região, quando avistou a moto Honda CBX Twister 250, azul, e percebeu que a placa era de fabricação caseira.

Eles abordaram o suspeito e não localizaram nada ilícito com ele, porém, ao vistoriar o veículo, verificaram que estava com as numerações do chassi e do motor suprimidas.

Ao ser questionado sobre o fato, o condutor da moto disse que a comprou do jeito que está, de um desconhecido, através de um anúncio no Facebook, que pagou R$ 1.500,00 por ela e não recebeu nenhum documento.

O jovem e a motocicleta foram apresentados no plantão policial, permanecendo ele à disposição da Justiça, enquanto a Twister foi recolhida ao pátio municipal.

