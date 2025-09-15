(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Segurança

PM apreende medicamentos de uso controlado e anabolizantes em salão no São Carlos 3

15 Set 2025 - 08h52Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo

A Polícia Militar localizou, neste sábado (13), diversos medicamentos de uso controlado e anabolizantes em um imóvel no bairro São Carlos III, após denúncia anônima recebida pelo COPOM.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais encontraram a porta de um salão comercial encostada e, ao entrarem, depararam-se com um homem no interior do local. Durante a abordagem, foram localizadas várias caixas de remédios de uso restrito espalhadas pelo ambiente.

O suspeito alegou que não reside no imóvel e afirmou que o material não lhe pertencia. Ainda de acordo com a versão apresentada, não soube indicar a quem os medicamentos pertenciam.

No local também foram apreendidos dois aparelhos celulares. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia, e os medicamentos foram recolhidos para análise técnica.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de São Carlos e o material foi encaminhado à perícia. 

Leia Também

PM recupera motocicleta furtada após perseguição em São Carlos
Segurança09h07 - 15 Set 2025

PM recupera motocicleta furtada após perseguição em São Carlos

Jovem morre após sofrer acidente de moto
Segurança08h56 - 15 Set 2025

Jovem morre após sofrer acidente de moto

Mulher é agredida com mordida na bocheca pelo ex durante show sertanejo
Segurança08h38 - 15 Set 2025

Mulher é agredida com mordida na bocheca pelo ex durante show sertanejo

Mulher acusa motoboy de assédio após entrega de lanche
Segurança08h33 - 15 Set 2025

Mulher acusa motoboy de assédio após entrega de lanche

Homem de 32 anos é detido após confusão em bar em São Carlos
Segurança08h26 - 15 Set 2025

Homem de 32 anos é detido após confusão em bar em São Carlos

Últimas Notícias