PM apreende medicamentos de uso controlado e anabolizantes em salão no São Carlos 3

Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo

A Polícia Militar localizou, neste sábado (13), diversos medicamentos de uso controlado e anabolizantes em um imóvel no bairro São Carlos III, após denúncia anônima recebida pelo COPOM.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais encontraram a porta de um salão comercial encostada e, ao entrarem, depararam-se com um homem no interior do local. Durante a abordagem, foram localizadas várias caixas de remédios de uso restrito espalhadas pelo ambiente.

O suspeito alegou que não reside no imóvel e afirmou que o material não lhe pertencia. Ainda de acordo com a versão apresentada, não soube indicar a quem os medicamentos pertenciam.

No local também foram apreendidos dois aparelhos celulares. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia, e os medicamentos foram recolhidos para análise técnica.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de São Carlos e o material foi encaminhado à perícia.

