PM apreende grande quantidade de drogas no Jardim Hikare

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite desta sexta-feira (8), um homem suspeito de tráfico de drogas no cruzamento das ruas Alois Partel e Luigi Mazieiro, em São Carlos.

Segundo a PM, equipes já tinham informações de que o comércio de entorpecentes ocorria na via pública, com uso de uma área de mata próxima para ocultar a droga. Os policiais desembarcaram e passaram a monitorar o local, observando um indivíduo que ia repetidas vezes até um ponto específico na vegetação para retirar porções e vendê-las na rua.

No momento oportuno, foi feita a aproximação para abordagem. O suspeito tentou fugir a pé, mas foi contido. Com ele, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo 3 pedras de crack, 3 porções de maconha, 3 eppendorfs de cocaína, 3 porções de haxixe e R$ 90,15. Ainda conforme a PM, o detido admitiu que vendia drogas no local desde as 8h até por volta das 20h.

Em continuidade, as equipes foram ao ponto de esconderijo na mata e localizaram mais entorpecentes: 303 eppendorfs de cocaína, 119 pedras de crack, 82 porções de maconha e 36 porções de haxixe. Ao todo, a apreensão somou 306 eppendorfs de cocaína, 122 pedras de crack, 85 porções de maconha e 39 porções de haxixe, além do dinheiro.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006) foi ratificada. Após os procedimentos, ele foi recolhido ao Centro de Triagem.

