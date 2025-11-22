(16) 99963-6036
PM apreende grande quantidade de drogas durante no Cidade Aracy

22 Nov 2025 - 06h54Por Da redação
Uma ação da Polícia Militar realizada na madrugada deste sábado (22) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta de 00h30 na Rua João Paulo, região apontada pelos policiais como ponto conhecido de tráfico.

Durante o patrulhamento, a equipe avistou três indivíduos no local. Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles fugiu em direção ao campo de futebol conhecido como “Raspadão”. Os outros dois foram abordados, e com eles os policiais encontraram pinos de cocaína e dinheiro.

Questionados, um dos abordados admitiu envolvimento com a venda de entorpecentes. Em buscas realizadas nas imediações, os policiais localizaram, em um terreno baldio, duas sacolas contendo uma grande variedade de drogas, dinheiro e comprovantes de vendas realizados por meio de máquina de cartão.

No total, foram apreendidos:

  • 280 pinos de cocaína (249g)

  • 260 porções de maconha (594g)

  • 47 pedras de crack (19g)

  • 9 comprimidos de ecstasy (10g)

  • 8 porções de “ice” (1g)

  • R$ 284,00

  • Diversos comprovantes de transações via cartão

Os dois detidos foram levados ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado. Após a elaboração do boletim de ocorrência, ambos foram liberados.

