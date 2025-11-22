PM apreende grande quantidade de drogas durante no Cidade Aracy

Uma ação da Polícia Militar realizada na madrugada deste sábado (22) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta de 00h30 na Rua João Paulo, região apontada pelos policiais como ponto conhecido de tráfico.

Durante o patrulhamento, a equipe avistou três indivíduos no local. Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles fugiu em direção ao campo de futebol conhecido como “Raspadão”. Os outros dois foram abordados, e com eles os policiais encontraram pinos de cocaína e dinheiro.

Questionados, um dos abordados admitiu envolvimento com a venda de entorpecentes. Em buscas realizadas nas imediações, os policiais localizaram, em um terreno baldio, duas sacolas contendo uma grande variedade de drogas, dinheiro e comprovantes de vendas realizados por meio de máquina de cartão.

No total, foram apreendidos:

280 pinos de cocaína (249g)

260 porções de maconha (594g)

47 pedras de crack (19g)

9 comprimidos de ecstasy (10g)

8 porções de “ice” (1g)

R$ 284,00

Diversos comprovantes de transações via cartão

Os dois detidos foram levados ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado. Após a elaboração do boletim de ocorrência, ambos foram liberados.

