PM apreende drogas no bairro Jacobucci em São Carlos

Na manhã deste domingo (24), a Polícia Militar apreendeu drogas durante patrulhamento no bairro Jacobucci, em São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta das 9h40 na Rua Caetano Barion.

Durante o patrulhamento, a equipe da 1ª Cia PM do 38º Batalhão avistou dois jovens, de 16 e 17 anos, sentados próximos a uma sacola com areia. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles se levantaram e tentaram seguir em direção contrária, o que levantou suspeita.

Na abordagem, os policiais encontraram com o adolescente de 16 anos 10 pinos de cocaína. Já com o jovem de 17 anos, nada de ilícito foi localizado de imediato. No entanto, ao verificar o local onde ambos estavam, a equipe encontrou um copo enterrado dentro da sacola com areia, que escondia o restante dos entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 71 pinos de cocaína, 7 envelopes de maconha, R$ 11 em dinheiro e um celular. Questionados, os menores confessaram que estavam na chamada “loja”, comercializando drogas.

Os dois foram conduzidos ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada. Por se tratarem de menores de idade, ambos foram liberados na presença de suas genitoras após serem ouvidos pela autoridade policial.

