PM apreende drogas na rua Rio do Sono

Uma operação da Polícia Militar realizada na noite de terça-feira (16) resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de duas pessoas em uma via pública do Jardim Jockey Clube, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes policiais realizavam uma ação de combate ao tráfico de drogas na Rua Rio do Sono quando, durante o cerco policial, dois suspeitos tentaram fugir. Durante a tentativa de evasão, um adolescente dispensou sacolas plásticas, que foram recuperadas pelos policiais.

Em uma das sacolas foram encontrados dinheiro em espécie e porções de cocaína. Na outra, havia porções de crack e maconha. Com o adolescente também foi localizada uma quantia adicional em dinheiro. Com a outra pessoa abordada, os policiais encontraram uma porção de crack.

Os envolvidos foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Foi elaborado boletim de ocorrência para apuração de ato infracional relacionado a entorpecentes em relação ao adolescente, além de um termo circunstanciado para apurar a conduta do outro envolvido.

Após os procedimentos legais, e com a presença do responsável legal pelo menor, ambos foram liberados mediante compromisso de comparecimento à Justiça. Segundo o registro policial, os dois negaram a prática de tráfico de drogas, alegando que estariam no local apenas para adquirir entorpecentes para consumo pessoal.

As drogas e o dinheiro apreendidos foram recolhidos e o caso seguirá para investigação pela Polícia Civil.

