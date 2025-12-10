PM apreende adolescente procurado pela Justiça no Santa Angelina

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora
A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos, procurado pela Justiça na noite desta quarta-feira (10), no Santa Angelina, em São Carlos.
Os policiais militares faziam patrulhamento pela Avenida João Dagnone, quando perceberam que o jovem demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura. A equipe, então realizou a abordagem e nada de ilícito foi localizado e durante consulta constataram que havia um mandado de busca e apreensão em seu desfavor.
Diante dos fatos, o menor foi levado ao Plantão Policial e depois encaminhado á Fundação Casa.