(16) 99963-6036
quarta, 10 de dezembro de 2025
Apreendido

PM apreende adolescente procurado pela Justiça no Santa Angelina

Jovem foi localizado pelos policiais militares durante patrulhamento e demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura motivando a abordagem

10 Dez 2025 - 21h27Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
PM apreende adolescente procurado pela Justiça no Santa Angelina - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos, procurado pela Justiça na noite desta quarta-feira (10), no Santa Angelina, em São Carlos.

Os policiais militares faziam patrulhamento pela Avenida João Dagnone, quando perceberam que o jovem demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura. A equipe, então realizou a abordagem e nada de ilícito foi localizado e durante consulta constataram que havia um mandado de busca e apreensão em seu desfavor. 

Diante dos fatos, o menor foi levado ao Plantão Policial e depois encaminhado á Fundação Casa. 

Leia Também

Motociclista fica ferida após motorista avançar pare no Jardim Zavaglia
Carro x Moto18h56 - 10 Dez 2025

Motociclista fica ferida após motorista avançar pare no Jardim Zavaglia

Adolescente com mandado de busca e apreensão é detido pela RPM na Vila Prado
Segurança16h36 - 10 Dez 2025

Adolescente com mandado de busca e apreensão é detido pela RPM na Vila Prado

Mulher não resiste e morre na Santa Casa após acidente entre carro e moto em São Carlos
Triste08h47 - 10 Dez 2025

Mulher não resiste e morre na Santa Casa após acidente entre carro e moto em São Carlos

Força Tática prende dupla por roubo em residência e detém quatro por receptação em São Carlos
Santa Mônica07h43 - 10 Dez 2025

Força Tática prende dupla por roubo em residência e detém quatro por receptação em São Carlos

Árvore cai sobre veículo no Parque Delta após forte chuva
Segurança15h57 - 09 Dez 2025

Árvore cai sobre veículo no Parque Delta após forte chuva

Últimas Notícias