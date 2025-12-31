PM apreende adolescente procurado pela Justiça após denúncia na Vila Sônia

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos procurado pela Justiça na noite desta terça-feira (30), no bairro Vila Sônia, em São Carlos.

Segundo informações os policiais militares, foram até a Avenida Dr Pádua Salles, para averiguar uma denúncia indicando que dois indivíduos estavam de moto, próximo de borracharia. A motocicleta, levantava suspeita de que pudesse ser de origem ilícita.

As equipes se deslocaram, até o local e realizaram a abordagem dos ocupantes do veículo. Durante a vistoria inicial, nenhuma irregularidade criminal foi constatada.

No entanto, ao realizar a consulta dos dados pessoais, os PMs verificaram que um dos abordados, possuía um mandado de busca e apreensão em aberto. Na sequência, o menor foi levado para o Plantão Policial.

Diante dos fatos, o delegado formalizou a apreensão e encaminhou o adolescente para Fundação Casa. A motocicleta foi apreendida, para adoção das medidas administrativas.

