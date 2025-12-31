(16) 99963-6036
quarta, 31 de dezembro de 2025
Apreensão

PM apreende adolescente procurado pela Justiça após denúncia na Vila Sônia

Os policiais militares chegaram até o menor após serem acionados por causa que indivíduos estavam em atitude suspeita pilotando uma moto

31 Dez 2025 - 00h38Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
PM apreende adolescente procurado pela Justiça após denúncia na Vila Sônia - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos procurado pela Justiça na noite desta terça-feira (30), no bairro Vila Sônia, em São Carlos.

Segundo informações os policiais militares, foram até a Avenida Dr Pádua Salles, para averiguar uma denúncia indicando que dois indivíduos estavam de moto, próximo de borracharia. A motocicleta, levantava suspeita de que pudesse ser de origem ilícita.

As equipes se deslocaram, até o local e realizaram a abordagem dos ocupantes do veículo. Durante a vistoria inicial, nenhuma irregularidade criminal foi constatada.

No entanto, ao realizar a consulta dos dados pessoais, os PMs verificaram que um dos abordados, possuía um mandado de busca e apreensão em aberto. Na sequência, o menor foi levado para o Plantão Policial. 

Diante dos fatos, o delegado formalizou a apreensão e encaminhou o adolescente para Fundação Casa. A motocicleta foi apreendida, para adoção das medidas administrativas. 

 

Leia Também

Ônibus colide contra poste na área central de São Carlos e passageira fica ferida
Segurança17h44 - 30 Dez 2025

Ônibus colide contra poste na área central de São Carlos e passageira fica ferida

Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro na alça de acesso do Parque Delta
Segurança17h21 - 30 Dez 2025

Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro na alça de acesso do Parque Delta

Carro avança sinal de PARE e provoca acidente com moto no Santa Felícia
Segurança11h10 - 30 Dez 2025

Carro avança sinal de PARE e provoca acidente com moto no Santa Felícia

Mulher pula de carro em movimento após ser agredida pelo marido
Santa Felícia09h16 - 30 Dez 2025

Mulher pula de carro em movimento após ser agredida pelo marido

Homem de 31 anos morre após queda dentro de residência
Segurança09h08 - 30 Dez 2025

Homem de 31 anos morre após queda dentro de residência

Últimas Notícias