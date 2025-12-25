PM acaba com pancadão na véspera do Natal no Cidade Aracy

Crédito: SCA

A Polícia Militar realizou, na noite desta quarta-feira (24), véspera de Natal, uma operação de combate ao chamado “pancadão” em diversos pontos de São Carlos, com foco na região da Cidade Aracy.

A ação foi coordenada por equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) e teve como objetivo coibir a perturbação do sossego público, além de reforçar a segurança em áreas consideradas críticas. Durante a operação, foram montados pontos de estacionamento estratégico, realizadas fiscalizações e promovido o fechamento de bares e casas noturnas que funcionavam de forma irregular.

Também houve a desobstrução de vias públicas e, em alguns momentos, foi necessária a utilização de munições químicas para dispersar pessoas que insistiam em permanecer nos locais, provocando transtornos à população.

Ao longo da ação, motocicletas em situação irregular foram apreendidas, sendo constatado que algumas delas eram produtos de furto e roubo. Segundo a Polícia Militar, a operação buscou garantir a paz e o silêncio no município, recuperar veículos subtraídos e dar uma resposta imediata às práticas criminosas.

Ainda durante os trabalhos, um indivíduo foi detido pelos crimes de desacato e resistência e encaminhado para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforçou que operações semelhantes continuarão sendo realizadas em diferentes regiões da cidade, com o intuito de coibir práticas criminosas e assegurar a segurança da população.

