PIX feito por engano gera prejuízo de R$ 90 mil a empresária em São Carlos

PIX - Crédito: Agência Brasil

Uma empresária de São Carlos registrou boletim de ocorrência eletrônico relatando um possível golpe ocorrido após um erro em uma transferência via PIX.

Segundo o relato, o valor de R$ 90.000,00 seria destinado à empresa onde a vítima trabalha, mas, por engano, foi enviado a outro número de celular. Após perceber o erro, ela entrou em contato com a pessoa que recebeu a quantia, que teria se comprometido a devolver o dinheiro. No entanto, passados vários dias, o valor não foi restituído.

A vítima afirmou ainda que manteve contato com a destinatária por mensagens, nas quais esta teria alegado não possuir limite para devolução integral, mas prometeu fazer o reembolso de forma parcelada — o que não ocorreu até a data do registro.

O boletim foi lavrado pela Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 4º Distrito Policial de São Carlos, responsável pela área onde o fato foi registrado, para análise e possível investigação.

