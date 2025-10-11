(16) 99963-6036
sábado, 11 de outubro de 2025
Segurança

PIX feito por engano gera prejuízo de R$ 90 mil a empresária em São Carlos

11 Out 2025 - 15h21Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
PIX - Crédito: Agência BrasilPIX - Crédito: Agência Brasil

Uma empresária de São Carlos registrou boletim de ocorrência eletrônico relatando um possível golpe ocorrido após um erro em uma transferência via PIX. 

Segundo o relato, o valor de R$ 90.000,00 seria destinado à empresa onde a vítima trabalha, mas, por engano, foi enviado a outro número de celular. Após perceber o erro, ela entrou em contato com a pessoa que recebeu a quantia, que teria se comprometido a devolver o dinheiro. No entanto, passados vários dias, o valor não foi restituído.

A vítima afirmou ainda que manteve contato com a destinatária por mensagens, nas quais esta teria alegado não possuir limite para devolução integral, mas prometeu fazer o reembolso de forma parcelada — o que não ocorreu até a data do registro.

O boletim foi lavrado pela Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 4º Distrito Policial de São Carlos, responsável pela área onde o fato foi registrado, para análise e possível investigação.

Leia Também

Homem de 19 anos foragido da Bahia é capturado pela Polícia Militar em Ibaté
Segurança13h29 - 11 Out 2025

Homem de 19 anos foragido da Bahia é capturado pela Polícia Militar em Ibaté

Homem é vítima de extorsão após conversa online em São Carlos
Segurança09h15 - 11 Out 2025

Homem é vítima de extorsão após conversa online em São Carlos

Pintor é encontrado morto em hotel na região da rodoviária
Segurança09h07 - 11 Out 2025

Pintor é encontrado morto em hotel na região da rodoviária

Golpistas se passam por integrantes do PCC para extorquir empresários e comerciantes em São Carlos
Segurança06h57 - 11 Out 2025

Golpistas se passam por integrantes do PCC para extorquir empresários e comerciantes em São Carlos

Mulher procurada por tráfico é capturada em São Carlos
Segurança17h56 - 10 Out 2025

Mulher procurada por tráfico é capturada em São Carlos

Últimas Notícias