Pix enviado errado faz rapaz acionar a Polícia em São Carlos

PIX -

Um jovem de 20 anos registrou boletim de ocorrência após transferir por engano a quantia de R$ 750,00 via Pix, no último dia 20 de setembro, em São Carlos. O valor, que seria destinado à avó do rapaz para a compra de remédios, gás e alimentação, acabou caindo na conta de uma pessoa desconhecida.

De acordo com o relato, o jovem explicou que realiza mensalmente a transferência do mesmo valor para auxiliar a avó em despesas básicas. No entanto, de forma automática, acabou digitando a chave errada e o montante foi direcionado a uma conta de terceiro.

Ao perceber o equívoco, o jovem tentou contato com o recebedor identificado, mas não obteve retorno. Ele também procurou a instituição bancária, que informou não poder fornecer os dados do titular da conta, citando regras internas de sigilo.

Sem condições de repor a quantia, já que também arca com suas próprias despesas, o jovem recorreu à Polícia Civil, que registrou o caso.

