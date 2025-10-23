(16) 99963-6036
quinta, 23 de outubro de 2025
Segurança

Pitstop de motoboys é encontrado em chamas em São Carlos

23 Out 2025 - 09h59Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Pitstop de motoboys é encontrado em chamas em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um incêndio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (23), na área de convivência destinada a motofretistas, localizada na Avenida Trabalhador São-Carlense, no Parque Arnold Schmidt, em São Carlos. A reportagem do SCA esteve no local e constatou que havia um forte cheiro de álcool no local, levantando suspeita que o incêndio possa ter sido criminoso.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados por volta das 4h35 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram o espaço em chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu conter o fogo.

As chamas causaram danos significativos no interior do recinto, destruindo diversos itens e mobiliários do local. Conforme relato das equipes, uma das portas de acesso estava aberta e havia vários carregadores de celulares conectados às tomadas no momento do incêndio.

A causa do fogo ainda é desconhecida, e a Polícia Civil investiga o caso. A perícia foi acionada para analisar o local. Ninguém ficou ferido.

Leia Também

Gestante fica ferida em colisão entre carro e moto no Centro de São Carlos
Segurança09h51 - 23 Out 2025

Gestante fica ferida em colisão entre carro e moto no Centro de São Carlos

Adolescente é atingido nas nádegas durante tiroteio
Porto Ferreira 09h33 - 23 Out 2025

Adolescente é atingido nas nádegas durante tiroteio

Casal é preso em flagrante após furtar produtos de papelaria na Vila Prado
Segurança09h27 - 23 Out 2025

Casal é preso em flagrante após furtar produtos de papelaria na Vila Prado

Foragido da Justiça é capturado no Centro
Segurança09h24 - 23 Out 2025

Foragido da Justiça é capturado no Centro

Adolescentes são flagrados com moto furtada durante Operação Impacto em São Carlos
Jardim Ipanema 05h58 - 23 Out 2025

Adolescentes são flagrados com moto furtada durante Operação Impacto em São Carlos

Últimas Notícias