Pitstop de motoboys é encontrado em chamas em São Carlos

Um incêndio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (23), na área de convivência destinada a motofretistas, localizada na Avenida Trabalhador São-Carlense, no Parque Arnold Schmidt, em São Carlos. A reportagem do SCA esteve no local e constatou que havia um forte cheiro de álcool no local, levantando suspeita que o incêndio possa ter sido criminoso.
De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados por volta das 4h35 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram o espaço em chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu conter o fogo.
As chamas causaram danos significativos no interior do recinto, destruindo diversos itens e mobiliários do local. Conforme relato das equipes, uma das portas de acesso estava aberta e havia vários carregadores de celulares conectados às tomadas no momento do incêndio.
A causa do fogo ainda é desconhecida, e a Polícia Civil investiga o caso. A perícia foi acionada para analisar o local. Ninguém ficou ferido.