Pitbull solto leva perigo a moradores no Jardim Bandeirantes

Cão da raça pitbull [imagem ilustrativa] - Crédito: Freepik

Um episódio envolvendo um cachorro da raça pitbull no bairro Jardim Bandeirantes, terminou em boletim de ocorrência neste domingo (22). De acordo com o registro policial, uma mulher caminhava pela região quando foi surpreendida pelo animal, que avançou e mordeu o cachorro que a acompanhava no pescoço.

Segundo o BO, o cão pertence a uma residência nas proximidades e costuma permanecer solto, sem o uso de coleira ou focinheira, escapando para a rua e expondo pedestres e motociclistas ao perigo. A vítima relatou que esta não foi a primeira vez que o animal teve esse tipo de comportamento e que vizinhos temem transitar pela área.

