terça, 09 de setembro de 2025
Segurança

Pitbull escapa e ataca cachorro no Residencial Américo Alves Margarido

09 Set 2025 - 09h12Por Da redação
Cão da raça pitbull [imagem ilustrativa] - Crédito: FreepikCão da raça pitbull [imagem ilustrativa] - Crédito: Freepik

Um cão da raça pitbull escapou de uma residência na manhã de domingo (7), por volta das 11h15, e atacou um cachorro da raça lhasa apso, em frente a uma casa localizada, no bairro Residencial Américo Alves Margarido, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pitbull conseguiu morder a pata do animal menor por uma fresta do portão, causando uma lesão grave. O tutor do lhasa apso, um homem de 37 anos, levou o cachorro imediatamente a uma clínica veterinária, onde recebeu atendimento e foi medicado.

Ainda segundo o registro, o responsável pelo pitbull, um homem de 38 anos, comprometeu-se a arcar com as despesas do tratamento e já realizou o pagamento dos custos iniciais da consulta e procedimentos. No entanto, o valor referente às medicações ainda não foi quitado, motivo pelo qual a vítima solicitou a formalização do boletim.

