Pitbull escapa de residência e ataca shih-tzu no Jardim Centenário

20 Dez 2025 - 09h15Por Da redação
Cão da raça pitbull [imagem ilustrativa] - Crédito: FreepikCão da raça pitbull [imagem ilustrativa] - Crédito: Freepik

Uma ocorrência de omissão de cautela na guarda de animal foi registrada na noite de sexta-feira (19), no Jardim Centenário, em São Carlos, após um cachorro da raça pitbull escapar de uma residência e atacar um cão de pequeno porte.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados via Centro de Controle Operacional (CCO) para atender a um chamado na Avenida Quarto Centenário, onde um pitbull teria investido contra outro animal. No local, os agentes constataram que uma fêmea da raça pitbull, pertencente a uma mulher de 50 anos, conseguiu sair do imóvel onde vive e se deslocou até uma rua próxima.

Ainda segundo o registro policial, o pitbull atacou, através do gradil frontal de uma residência, uma cadela da raça shih-tzu, pertencente a uma mulher de 49 anos. O animal de pequeno porte sofreu ferimentos considerados importantes e precisou receber atendimento veterinário. Após os cuidados, a cadela foi liberada e retornou para casa.

A ocorrência foi registrada como contravenção penal por omissão de cautela na guarda ou condução de animal. A vítima foi orientada pela Polícia Civil sobre o prazo legal de até seis meses para eventual representação criminal.

