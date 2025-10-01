Pintor sofre queda de 3 metros e fratura tornozelo em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (1º), um acidente de trabalho foi registrado no bairro Jardim Santa Paula, em São Carlos.

Um pintor realizava a limpeza de uma calha em cima de um telhado, na Rua Célio Barbosa da Silva, quando pisou em uma telha de Brasilit que acabou cedendo. Ele caiu de aproximadamente três metros de altura.

Com a queda, o trabalhador sofreu fratura no tornozelo direito. A equipe do SAMU foi acionada, prestou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou a vítima à Santa Casa para cuidados médicos.

