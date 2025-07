Pintor sofre queda de 3 metros e é socorrido em estado grave no assentamento Sem Terra

Momento em que vítima é socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (22), um pintor de 64 anos ficou gravemente ferido após cair de uma altura de aproximadamente três metros enquanto trabalhava em uma residência no assentamento Sem Terra, às margens da rodovia municipal Domingos Inocentini.

De acordo com as informações apuradas no local, o trabalhador realizava um serviço de pintura quando perdeu o equilíbrio e caiu, batendo a cabeça no solo. A queda resultou em um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave.

O atendimento inicial foi prestado por uma unidade da UPA Vila Prado. Devido à gravidade da situação, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada, realizou a intubação da vítima ainda no local e a encaminhou em estado grave para a Santa Casa.

