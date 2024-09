Pintor sofre descarga elétrica em barracão no Jardim Botafogo

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um pintor está sendo socorrido neste momento pelo Corpo de Bombeiros após ter sofrido uma descarga elétrica em um barracão, na avenida São Gabriel, no Jardim Botafogo.

Neste momento os bombeiros estão retirando a vítima do telhado para que em seguida a equipe do Samu faça os primeiros atendimentos médicos. Segundo informações, o homem teve cerca de 70% do corpo queimado.

