Momento em que vítima é resgatada pelo Corpo de Bombeiros - Crédito: Arquivo

Faleceu na manhã desta segunda-feira (30), o pintor de paredes Adilson Donizeti de Lim, 51 anos. Ele estava internado na UTI da Santa Casa desde o dia 20, quando recebeu uma descarga elétrica em um barracão na avenida São Gabriel, Jardim Botafogo.

Adilson foi retirado do telhado do imóvel pelos bombeiros e teve 70% do corpo queimado. As causas do acidente serão apuradas,

