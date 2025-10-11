Pintor é encontrado morto em hotel na região da rodoviária

Um homem de 46 anos foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (10) em um quarto de hotel localizado na Rua César Ricomi, no Jardim Macareno, em São Carlos. O caso foi registrado como morte suspeita pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, que trabalhava como pintor, estava hospedada no local há cerca de duas semanas, juntamente com um colega de trabalho. Segundo o relato, ambos haviam saído do serviço por volta das 19h20 e, após passarem em uma adega, retornaram ao hotel. Algum tempo depois, o colega percebeu a ausência do homem e, ao procurar por ele, encontrou a porta do quarto destrancada e a do banheiro trancada.
Com o auxílio de uma chave de fenda, ele conseguiu abrir a porta e encontrou o companheiro caído no chão, despido e aparentemente sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma médica confirmou o óbito no local.
Policiais militares atenderam à ocorrência e informaram que a vítima fazia uso de medicamentos para controle de pressão arterial. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde passará por exame necroscópico para determinar a causa da morte.
A perícia técnica foi acionada e o caso segue sob investigação pela Polícia Civil.