Picape tem a frente destruída após colisão na Vila Celina

Frente da picape ficou destruída com o forte impacto - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (22), uma picape teve a parte frontal destruída após se envolver em um acidente de trânsito no bairro Vila Celina, em São Carlos.

O veículo, conduzido por um homem de 55 anos e carregado com botijões de gás, trafegava pela Rua Rotary Club quando, ao cruzar com a Rua Francisco Maricondi, colidiu contra um caminhão, atingindo um dos pneus traseiros. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Com o impacto, o motorista da picape relatou fortes dores no peito. Apesar disso, ele recusou atendimento médico oferecido por socorristas de uma motolância e pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, que foi acionada para a ocorrência.

