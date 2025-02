Picape furtada é recuperada pela GCM na área rural de São Carlos

Compartilhar no facebook

Na noite desta quarta-feira (19), uma equipe do Grupo de Patrulhamento Ambiental Rural (GPAR) da Guarda Municipal localizou um veículo com queixa de furto nas proximidades da Fazenda São Pedro, na zona rural.

Os agentes foram acionados via CCO (Centro de Controle Operacional) para averiguar um automóvel aparentemente abandonado no local. Ao chegarem, realizaram a consulta da placa da Volkswagen Saveiro e constataram que o veículo havia sido furtado no dia anterior.

Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi registrada a baixa no boletim de ocorrência de furto. O automóvel foi então devolvido ao seu legítimo proprietário.

