PF realiza operaÃ§Ã£o contra crimes de abuso sexual infantojuvenil em SÃ£o Carlos e prende suspeito

PolÃ­cia Federal -

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), em São Carlos, a segunda fase da Operação “Olho de Thundera”, com o objetivo de combater crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes na internet.

Durante a ação, coordenada pela delegacia da Polícia Federal em Araraquara, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal. No local, um homem de 53 anos foi preso em flagrante após a análise preliminar de dispositivos eletrônicos indicar a presença de diversos arquivos ilícitos.

De acordo com a investigação, o suspeito armazenava e compartilhava conteúdos contendo cenas de violência sexual contra menores de idade, crimes considerados de natureza permanente e previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O aparelho celular apreendido foi encaminhado para perícia técnica, onde passará por uma análise aprofundada para recuperação de arquivos, inclusive os apagados, além da identificação de possíveis conexões com outros envolvidos. As investigações seguem em andamento para apurar a existência de vítimas e de eventuais cúmplices.

A Polícia Federal reforçou a importância da conscientização de pais e responsáveis quanto à segurança de crianças e adolescentes no ambiente digital. Entre as orientações estão o acompanhamento das atividades online, o diálogo aberto sobre riscos na internet e a atenção a mudanças de comportamento.

A população também pode colaborar com as investigações por meio de denúncias anônimas, realizadas pela plataforma oficial da corporação ou diretamente às autoridades competentes.

A operação recebeu o nome “Olho de Thundera” em referência ao símbolo da série animada ThunderCats, associado à capacidade de enxergar além do alcance e identificar ameaças, em alusão ao trabalho de monitoramento realizado no ambiente virtual para proteção de crianças e adolescentes.

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