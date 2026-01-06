PF prende casal acusado armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em São Carlos

Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal de Araraquara deflagrou, na manhã desta terça-feira (6), a Operação "Olho de Thundera", com o objetivo de apurar crimes de posse e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil pela internet. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em endereços de investigados residentes em São Carlos.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, a análise preliminar dos dispositivos eletrônicos apreendidos revelou a existência de diversos arquivos ilícitos envolvendo crianças e adolescentes. Diante dos fatos, um homem e uma mulher foram presos em flagrante pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de vídeos com cenas de violência sexual contra menores de idade, caracterizados como crimes permanentes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os aparelhos celulares recolhidos foram encaminhados ao laboratório de perícia da Polícia Federal, onde passarão por análise detalhada. O trabalho técnico busca identificar outros arquivos, inclusive os eventualmente apagados, além de rastrear possíveis conexões com outros usuários. As investigações prosseguem para apurar a existência de vítimas e de eventuais cúmplices.

A Polícia Federal ressalta que, embora a legislação brasileira ainda utilize o termo "pornografia" (artigo 241-E do ECA) para definir esse tipo de crime, a comunidade internacional adota expressões como "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou "violência sexual de crianças e adolescentes", por refletirem de forma mais precisa a gravidade da violência sofrida pelas vítimas.

Como parte das ações preventivas, a PF reforça o alerta a pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar crianças e adolescentes no ambiente virtual e físico. Conversas abertas sobre os riscos da internet, orientação para o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, além do acompanhamento das atividades online, são medidas consideradas essenciais. Mudanças repentinas de comportamento, como isolamento ou sigilo excessivo no uso de celulares e computadores, também devem ser observadas como possíveis sinais de risco.

A população pode colaborar com as investigações denunciando condutas suspeitas por meio da plataforma nacional Comunica PF, disponível no site oficial da Polícia Federal, ou diretamente às autoridades competentes.

Operação Olho de Thundera

O nome da operação faz referência ao "Olho de Thundera", símbolo da série animada ThunderCats, que representa a capacidade de enxergar além do alcance comum para identificar ameaças e proteger o grupo. Segundo a Polícia Federal, a denominação simboliza a vigilância constante no ambiente cibernético para detectar crimes e proteger crianças e adolescentes da violência sexual.

