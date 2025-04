PF deflagra operação para reprimir crime de moeda falsa em São Carlos

Compartilhar no facebook

Viatura da Polícia Federal no bairro Cidade Aracy - Crédito: divulgação

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (1/4), quatro mandados de busca e apreensão na cidade de São Carlos, com a finalidade de reprimir a introdução em circulação de cédulas falsas.

A investigação iniciou-se a partir das prisões em flagrante de quatro homens no dia 11 de março de 2025, surpreendidos por policiais militares no Pedágio de Jaú, entre as cidades de Pederneiras e Jaú, portando 21 (vinte uma) cédulas de cem reais falsas.

Os investigados poderão responder por aquisição, venda, troca, guarda ou introdução em circulação de moeda falsa.

Fonte PF

