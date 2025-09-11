(16) 99963-6036
quinta, 11 de setembro de 2025
Segurança

PF deflagra Operação Hauler contra organização criminosa que lavou mais de R$ 74 milhões

11 Set 2025 - 07h16Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Policiais em um dos imóveis alvo da operação - Crédito: divulgaçãoPoliciais em um dos imóveis alvo da operação - Crédito: divulgação

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (11) a Operação Hauler, que investiga uma rede criminosa especializada em lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa. As ações ocorreram simultaneamente em Araraquara, Ribeirão Preto, Matão e Santos.

De acordo com a PF, mais de 80 policiais participaram da operação, que cumpriu quatro mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão contra 22 pessoas físicas e jurídicas. A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de mais de R$ 74 milhões em bens e valores, incluindo veículos, imóveis de luxo e contas bancárias.

Estrutura criminosa

As investigações apontaram a existência de dois núcleos estruturados, que se utilizavam de empresas de fachada, interpostas pessoas e movimentações financeiras atípicas para ocultar e dissimular valores de origem ilícita. Parte dos investigados já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e relações com facções criminosas.

Segundo a Polícia Federal, o valor movimentado pelo grupo pode ser ainda maior, especialmente em negociações de veículos de luxo, imóveis e embarcações realizadas fora do sistema bancário. Entre os alvos está uma loja de automóveis em Ribeirão Preto.

Objetivos da operação

A ação teve como foco interromper a estrutura de lavagem de capitais, garantir a preservação de bens para futura reparação de danos e reforçar o enfrentamento qualificado ao crime organizado.

O nome da operação faz referência ao termo em inglês hauler, utilizado para designar meios de transporte de bens como caminhões cegonha e guinchos em alusão à constante comercialização de veículos de luxo pelos investigados.

Leia Também

Criminosos se passam por funcionários da CPFL e realizam assalto em São Carlos
Segurança08h52 - 11 Set 2025

Criminosos se passam por funcionários da CPFL e realizam assalto em São Carlos

Homem é preso após agredir ex-companheira e danificar objetos em residência no Planalto Verde
Segurança08h39 - 11 Set 2025

Homem é preso após agredir ex-companheira e danificar objetos em residência no Planalto Verde

Mulher é esfaqueada pelo ex-namorado e agressor é preso
Jardim Hikare 07h05 - 11 Set 2025

Mulher é esfaqueada pelo ex-namorado e agressor é preso

Ladrão é preso em flagrante após furtar fiação de imóvel no Santa Felícia
Segurança06h24 - 11 Set 2025

Ladrão é preso em flagrante após furtar fiação de imóvel no Santa Felícia

Jovem cai de aproximadamente 20 metros na Serra do Aracy e mobiliza Bombeiros e SAMU
Segurança19h33 - 10 Set 2025

Jovem cai de aproximadamente 20 metros na Serra do Aracy e mobiliza Bombeiros e SAMU

Últimas Notícias