PF deflagra Operação Hauler contra organização criminosa que lavou mais de R$ 74 milhões

Policiais em um dos imóveis alvo da operação - Crédito: divulgação

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (11) a Operação Hauler, que investiga uma rede criminosa especializada em lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa. As ações ocorreram simultaneamente em Araraquara, Ribeirão Preto, Matão e Santos.

De acordo com a PF, mais de 80 policiais participaram da operação, que cumpriu quatro mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão contra 22 pessoas físicas e jurídicas. A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de mais de R$ 74 milhões em bens e valores, incluindo veículos, imóveis de luxo e contas bancárias.

Estrutura criminosa

As investigações apontaram a existência de dois núcleos estruturados, que se utilizavam de empresas de fachada, interpostas pessoas e movimentações financeiras atípicas para ocultar e dissimular valores de origem ilícita. Parte dos investigados já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e relações com facções criminosas.

Segundo a Polícia Federal, o valor movimentado pelo grupo pode ser ainda maior, especialmente em negociações de veículos de luxo, imóveis e embarcações realizadas fora do sistema bancário. Entre os alvos está uma loja de automóveis em Ribeirão Preto.

Objetivos da operação

A ação teve como foco interromper a estrutura de lavagem de capitais, garantir a preservação de bens para futura reparação de danos e reforçar o enfrentamento qualificado ao crime organizado.

O nome da operação faz referência ao termo em inglês hauler, utilizado para designar meios de transporte de bens como caminhões cegonha e guinchos em alusão à constante comercialização de veículos de luxo pelos investigados.

Leia Também