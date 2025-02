PF cumpre mandados em São Carlos em operação contra importação e venda ilegal de aparelhos celulares

Foto Polícia Federal -

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (06/02/2025) a Operação “Marcos 12:17”, com o objetivo de combater crimes de descaminho relacionados à importação e comercialização ilegal de eletrônicos, principalmente celulares, vindos do Paraguai. A ação mobilizou mais de 20 agentes, que cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em São Carlos/SP e um em Iracemápolis/SP.

As investigações tiveram início em agosto de 2024, após denúncias recebidas pela Delegacia da PF em Araraquara sobre a venda irregular de eletrônicos – com destaque para produtos da marca Apple – em redes sociais. Os indícios apontam para a prática de descaminho, crime previsto no artigo 334 do Código Penal, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão, além de multa.

A 2ª Vara Federal de São Carlos/SP expediu os mandados e determinou o bloqueio de mais de R$ 8 milhões em contas bancárias ligadas aos suspeitos, além da apreensão de veículos e bens das empresas envolvidas. Durante as buscas, foram encontrados diversos produtos eletrônicos irregulares, veículos e materiais que serão analisados pelo Setor Técnico-Científico da PF.

Além disso, em um dos endereços, os agentes apreenderam seis armas de fogo, incluindo um fuzil e uma espingarda. Apesar de registradas nos sistemas SINARM e SIGMA, as armas estavam sob posse irregular do investigado.

O nome da operação faz referência à passagem bíblica de Marcos 12:17 – “Dai a César o que é de César” –, destacando a importância do pagamento correto de tributos. Segundo a PF, o descaminho prejudica os cofres públicos e gera concorrência desleal, impactando a economia formal e colocando em risco a sustentabilidade de empresas que atuam legalmente.

