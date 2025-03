Pescador de SÃ£o Carlos desaparece no Rio Mogi apÃ³s embarcaÃ§Ã£o virar

Compartilhar no facebook

Bombeiros iniciaram buscas ainda na noite de ontem - Crédito: Flávio Fernandes

Na noite desta terça-feira (4), por volta das 19h30, dois moradores de São Carlos pescavam no rio Mogi Guaçu, na região do Taquaral, quando a embarcação em que estavam virou. Um deles conseguiu nadar até a margem e se salvar, enquanto o outro desapareceu nas águas. Ainda não há informações sobre a identidade do desaparecido.

O Corpo de Bombeiros de Araraquara iniciou as buscas ainda na noite de ontem, utilizando barcos para varredura na área. No entanto, o local apresenta dificuldades para mergulho, o que pode dificultar os trabalhos. As buscas foram retomadas na manhã de hoje, a partir das 7h.

O SCA acompanha o caso. Mais informações ao longo desta quarta-feira.

