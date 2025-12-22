Perseguição policial termina com motorista de 42 anos detido no Planalto Verde

Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 42 anos foi detido na madrugada deste domingo (21) após uma perseguição policial no bairro Planalto Verde, em São Carlos. Ele é investigado por embriaguez ao volante, direção em velocidade incompatível e resistência à abordagem policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram um automóvel trafegando com os faróis apagados e na contramão. Ao receber ordem de parada, o condutor acelerou, dando início a uma perseguição que durou cerca de cinco minutos.

Durante a fuga, o motorista teria dirigido de forma perigosa, quase atropelando pedestres e colocando outros veículos em risco. A perseguição terminou quando ele estacionou em frente à própria residência, local onde foi abordado.

Segundo a polícia, o homem apresentava comportamento agressivo e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força física progressiva para contê-lo. Ele sofreu ferimentos no rosto após cair durante a imobilização e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico.

No interior do veículo, os policiais encontraram uma garrafa de bebida alcoólica e recipientes vazios semelhantes aos usados para acondicionar drogas. O motorista recusou inicialmente o teste do bafômetro, mas posteriormente autorizou a coleta de sangue para exame que irá comprovar ou não a embriaguez.

Ainda conforme o registro policial, o veículo não estava em nome do condutor e foi recolhido administrativamente. O caso foi registrado no plantão policial e será analisado pela autoridade policial para as providências cabíveis.

