Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um pedreiro de 43 anos ficou sem sua bike por volta das 11h deste domingo, 25. A vítima foi à CPJ formular boletim de ocorrência de furto.

Às autoridades policiais disse que deixou a bike no local designado no estacionamento do supermercado localizado na Praça Itália e foi às compras. Deixou o veículo preso com corrente e cadeado. Após 30 minutos retornou e notou que desconhecido levou sua bike.

