sexta, 08 de agosto de 2025
Segurança

Pedreiro sofre queda de 7 metros de andaime no Jardim São Paulo

08 Ago 2025 - 10h22Por Da redação
Pedreiro sofre queda de 7 metros de andaime no Jardim São Paulo - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um pedreiro de 64 anos ficou ferido após cair de uma altura de aproximadamente sete metros, na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Jardim São Paulo, em São Carlos.

O acidente aconteceu em um barracão localizado na Rua Bruno Panhoca. Segundo informações, o trabalhador realizava serviços de reboco sobre um andaime quando a tábua onde estava apoiado quebrou. Ele despencou entre as estruturas, caindo de cerca de sete metros de altura.

A vítima foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

