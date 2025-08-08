Pedreiro sofre queda de 7 metros de andaime no Jardim São Paulo

Crédito: Maycon Maximino
Um pedreiro de 64 anos ficou ferido após cair de uma altura de aproximadamente sete metros, na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Jardim São Paulo, em São Carlos.
O acidente aconteceu em um barracão localizado na Rua Bruno Panhoca. Segundo informações, o trabalhador realizava serviços de reboco sobre um andaime quando a tábua onde estava apoiado quebrou. Ele despencou entre as estruturas, caindo de cerca de sete metros de altura.
A vítima foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.